13.08.2022 ( vor 9 Stunden )



Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier plant offenbar einen Besuch in Kiew. Das bestätigte die deutsche Botschafterin in der Ukraine in einem Interview.