Am Freitag wurden die 20 Kandidatinnen für den Ballon d'Or präsentiert - Alexandra Popp und Lena Oberdorf dürfen auf den Gewinn des Ballon d'Or feminin...

Die Anleger spekulieren auf sinkenden Inflationsdruck in den USA und damit auf ein mäßigeres Tempo bei der Zinswende. Vor dem Handelsstart ist die Stimmung...

Abzug aus Afghanistan: Hunderttausende Seiten Versagen In Berlin nimmt in wenigen Wochen ein Untersuchungsausschuss zum chaotischen Abzug vom Hindukusch seine Arbeit auf. Und in Kabul? Warten immer noch afghanische...

sueddeutsche.de vor 4 Tagen - Politik