Der Leverkusener Bo Kanda Litha Baehre hat Silber im Stabhochsprung bei der Leichtathletik-EM in München und damit seine erste Medaille bei einem großen...

Der Sturz von Lea Meyer in den Wassergraben bei der Leichtathletik-WM reihte sich ein in die vielen Pannen beim deutschen Team in den USA. Bei der EM in München...

Für den österreichischen Tischtennisverband (ÖTTV) hat es am Donnerstag bei der EM in München Gold und Silber im Doppel gegeben. Zuerst mussten sich bei den...

Bei der WM war Lea Meyer mit ihrem Sturz am Wassergraben noch vom Pech verfolgt. Nun gelingt ihr mit Silber über 3000 Meter Hindernis eine Sensation. Sie...

Drama bei der Leichtathletik-EM - Bitteres Karrierende! Zehnkämpfer Abele nach Fehlstart disqualifizert Ex-Weltmeister Niklas Kaul hat seine Aufholjagd im Zehnkampf bei der Leichtathletik-Europameisterschaft in München begonnen und ist nach den 110 Meter Hürden...

