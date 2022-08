26.08.2022 ( vor 3 Stunden )



Durch ein 3:0 in Ungarn qualifiziert sich der 1. Durch ein 3:0 in Ungarn qualifiziert sich der 1. FC Köln zum zweiten Mal in 30 Jahren für den Europapokal. Nun wartet die Premiere in der Conference League. 👓 Vollständige Meldung