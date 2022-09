Funke Zentralredaktion Fachkräftemangel in Berlin: 3000 zusätzliche Monteure gesucht https://t.co/OUrgtm8GJT vor 8 Stunden Total Egal RT @morgenpost: Fachkräftemangel in Berlin: 3000 zusätzliche Monteure gesucht https://t.co/4e1U5TsWbQ https://t.co/s8zNbir041 vor 10 Stunden Berliner Morgenpost Fachkräftemangel in Berlin: 3000 zusätzliche Monteure gesucht https://t.co/4e1U5TsWbQ https://t.co/s8zNbir041 vor 10 Stunden Morgenpost/Berlin Der Schulungsbedarf in Klimaberufen ist groß. Die Innung will deshalb expandieren und setzt beim Heizungscheck auf… https://t.co/udZlf2AD2W vor 11 Stunden