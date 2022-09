14.09.2022 ( vor 11 Stunden )



In Zeiten der Energiekrise müssen auch Kommunen sparen. Eine Möglichkeit: Abstriche bei den Weihnachtsmärkten. Viele Städte sind derzeit noch in Abstimmungen, zumindest klassische Eislaufbahnen scheinen es aber schwer zu haben.