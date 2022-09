18.09.2022 ( vor 3 Stunden )



Spielmannszüge, Brauereigespanne, Prachtkutschen - und Regen: Bei nasskaltem Wetter sind am Sonntag in München rund 9000 Schützen und Trachtler in farbenprächtigen historischen Gewändern zum Spielmannszüge, Brauereigespanne, Prachtkutschen - und Regen: Bei nasskaltem Wetter sind am Sonntag in München rund 9000 Schützen und Trachtler in farbenprächtigen historischen Gewändern zum Oktoberfest gezogen. 👓 Vollständige Meldung