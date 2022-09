20.09.2022 ( vor 4 Stunden )



Am 20. September müssen Arbeitnehmer in allen deutschen Bundesländern arbeiten – nur in Thüringen haben sie frei. Wozu dient der Tag? Am 20. September müssen Arbeitnehmer in allen deutschen Bundesländern arbeiten – nur in Thüringen haben sie frei. Wozu dient der Tag? 👓 Vollständige Meldung