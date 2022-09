Hurrikan "Ian" nun auf dem Weg nach South Carolina

30.09.2022 ( vor 13 Stunden )

Zerstörte Häuser, überflutete Straßen : Die Schäden in Florida durch den Wirbelsturm "Ian" sind enorm. Nun nimmt "Ian" Kurs auf South Carolina. Nachdem er schwere Verwüstungen in Florida angerichtet hat, bewegt sich Hurrikan "Ian" auf die nächste US-Küste zu. Mit Windgeschwindigkeiten von 120 Kilometern pro Stunde nahm er am Donnerstag (Ortszeit) Kurs auf South Carolina. Auch in den Bundesstaate...