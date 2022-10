Vor dem Treffen des UN-Sicherheitsrates zu den Lecks an den Ostsee-Pipelines beziffert ein Bericht aus Dänemark und Schweden die wahrscheinliche Stärke der...

Seit Wochenbeginn wurden vier Lecks an den Pipelines Nord Stream 1 und 2 vor der Ostsee-Insel Bornholm festgestellt. Die Nato geht von Sabotage aus, hält...

Noch immer ist die Ursache für die Gaslecks an den Ostsee-Pipelines unklar - Ermittler gehen jedoch davon aus, dass hochwirksame Sprengsätze die Röhren...

Explosionen in der Ostsee, direkt vor der Küste Bornholms. Wie blicken die Bewohner der kleinen dänischen Insel auf das Drama um die Nord-Stream-Pipelines?