Henne RT @derspiegel: In vielen Städten Ostdeutschlands kam es am Tag der Deutschen Einheit zu Demonstrationen. Im Fokus der Wutbürger: Die Polit… vor 9 Minuten Ralf Nixdorf RT @HolDuDieLadio: Tag der Deutschen Einheit: Mehrere Tausend Menschen demonstrieren in ostdeutschen Städten https://t.co/pQIg84trz6 vor 54 Minuten Zahlenfetischist RT @derspiegel: In vielen Städten Ostdeutschlands kam es am Tag der Deutschen Einheit zu Demonstrationen. Im Fokus der Wutbürger: Die Polit… vor 1 Stunde PiratElcon RT @HolDuDieLadio: Tag der Deutschen Einheit: Mehrere Tausend Menschen demonstrieren in ostdeutschen Städten https://t.co/pQIg84trz6 vor 1 Stunde V.C. Tag der Deutschen Einheit: Mehrere Tausend Menschen demonstrieren in ostdeutschen Städten https://t.co/pQIg84trz6 vor 1 Stunde chaled el azem Endlich gehen die #Menschen auf die Straße. Das #Volk wehrt sich.✌️ Ostdeutschland macht es der #Bundesrepublik vor… https://t.co/4KeCdffAVH vor 1 Stunde