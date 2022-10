Mindestens 35 Tote in Kabul: Zahl der Toten nach Selbstmordanschlag steigt Bei einem Anschlag auf ein Bildungszentrum in Kabul sterben Dutzende Menschen. Und laut UN-Mission steigt die Zahl der Toten weiter. Die dort lebende Minderheit...

n-tv.de vor 3 Tagen - Welt Auch berichtet bei • ZEIT Online



Nach Beginn von Oktoberfest: Deutlich mehr Corona-Fälle in München In München steigt die Zahl der Corona-Infektionen derzeit schnell an. Zehn Tage nach Anstich auf dem Oktoberfest ist ein Zusammenhang zwar nicht bewiesen - er...

tagesschau.de vor 1 Woche - Top