Der Streit um die vom FBI beschlagnahmten Unterlagen am Trump -Anwesen in Florida geht in eine neue Instanz. Jetzt sollen die obersten Richter entscheiden. Der frühere US-Präsident Donald Trump hat im Streit über die Auswertung beschlagnahmter Geheimunterlagen das Oberste Gericht eingeschaltet. Trumps Anwälte beantragten am Dienstag beim Supreme Court, die Entscheidung einer Vorinstanz aufzuhebe...