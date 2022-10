Gut, dass dieser Wahlkampf bald vorbei ist: Was Sie vor der Wahl am Sonntag wissen sollten Am Sonntag wählt Österreich einen neuen Bundespräsidenten. Der Wahlkampf war lang, die Kandidaten wenig überraschend. Eine Wiederwahl von Alexander Van der...

DiePresse.com vor 2 Tagen - Oesterreich





WM 2022: Brasilien im Check – Kader, WM-Historie und Chancen in Katar Die brasilianische Nationalmannschaft geht als Top-Favorit in die WM 2022 in Katar. Der Kader, die WM-Historie und die wichtigsten Fakten zu Brasilien im...

Augsburger Allgemeine vor 4 Tagen - Sport