Nach der Sabotage an Kabeln der Bahn hat die Bundesanwaltschaft die Ermittlungen an sich gezogen. Die Behörde vermutet einen verfassungsfeindlichen Hintergrund.

Im Frühjahr hatte die Polizei einen Anschlag an einem Gymnasium in Essen verhindert. Nach Hinweisen fanden Einsatzkräfte in der Wohnung eines Jugendlichen ein...

Grundsteuer: Der Bodenrichtwert passt nicht. Und jetzt? Die Grundsteuer wird mit Bodenrichtwerten ermittelt. Unser Leser hält die Werte für irreführend und möchte sich dagegen wehren. Geht das?

wiwo.de vor 1 Woche - Finanzen