15.10.2022 ( vor 4 Stunden )



Wohl noch nie wurde so viel über die Folgen des Klimawandels debattiert und darüber, was sich ändern muss. Auch in der Region sehen die Menschen dringenden Handlungsbedarf, wie unser „Heimat-Check“ zeigt. Wohl noch nie wurde so viel über die Folgen des Klimawandels debattiert und darüber, was sich ändern muss. Auch in der Region sehen die Menschen dringenden Handlungsbedarf, wie unser „Heimat-Check“ zeigt. 👓 Vollständige Meldung