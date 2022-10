RB zittert sich zu wildem Sieg: Herthas Megacomeback endet ganz spät am Pfosten 45 Minuten lang sieht es so aus, als ob Hertha BSC in Leipzig untergeht. Dann gelingt den Hauptstädtern ein Doppelschlag - und RB Leipzig muss eine halbe Stunde...

n-tv.de vor 1 Tag - Welt