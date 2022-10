Tagesspiegel Bis Februar war Mayer Strambler einfach Rabbi. Doch im Krieg muss er schwierige Entscheidungen treffen. Ausgerechne… https://t.co/Wn2k0ftj0W vor 13 Stunden Dieter Steffmann RT @GFluchter: Bedrohtes jüdisches Leben in der Ukraine: „Es hat sich angefühlt wie ,Schindlers Liste‘“ https://t.co/YCsi08j1tV via @Tagess… vor 14 Stunden gabi Flüchter Bedrohtes jüdisches Leben in der Ukraine: „Es hat sich angefühlt wie ,Schindlers Liste‘“ https://t.co/YCsi08j1tV via @Tagesspiegel vor 14 Stunden