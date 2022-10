Quelle: euronews (auf Deutsch) - vor 1 Tag



Kunst oder Leben? Sie schmeißen Kartoffelbrei auf Monet in Potsdam - nach Van-Gogh-Attacke 00:57 Eine Aktivistin und ein Aktivist der Gruppe "Letzte Generation" haben in Potsdam ein Gemälde von Monet mit Kartofflebrei beschmiert - mit der Frage: Was ist mehr wert: Kunst oder Leben?