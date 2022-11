Von Januar bis Ende Oktober ist es in diesem Jahr so warm gewesen wie noch nie seit Beginn der Aufzeichnungen vor rund 140 Jahren. Laut Bundesamt für...

Der extrem warme Sommer in diesem Jahr hat auch Nord- und Ostsee überdurchschnittlich stark erwärmt. In beiden Meeren lagen die Oberflächentemperaturen im...

So warm wie noch nie: Deutschland erreicht 2022 Rekordtemperaturen Von Januar bis Oktober misst der Wetterdienst in Deutschland eine Durchschnittstemperatur von 11,8 Grad Celsius. So warm war es seit Beginn der Aufzeichnungen...

n-tv.de vor 1 Tag - Welt Auch berichtet bei • Spiegel