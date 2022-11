Hamburg: Fahrradfahrerin angefahren: Autofahrer flüchtet

04.11.2022 ( vor 6 Stunden )

Bei einem Verkehrsunfall in Hamburg-Tonndorf ist eine 37-jährige Fahrradfahrerin von einem Auto erfasst und verletzt worden - der Autofahrer fuhr danach ohne zu halten weiter. Laut Polizeiangaben vom Freitag rammte der Wagen die Radfahrerin am Donnerstagvormittag, während diese die Straße auf dem Radfahrstreifen überquerte. Die 37-Jährige stürzte daraufhin zu Boden und erlitt eine Kopf- und Armverletzung. In einem nahegelegten Einkaufszentrum wartete die Verletzte auf den Rettungswagen, der sie ins Krankenhaus transportiert. Keiner der Passanten, die vor Ort Erste Hilfe leisteten, konnten später von der Polizei angetroffen werden.