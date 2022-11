Drogen und Waffen in Wohnung gefunden: Polizei nimmt mutmaßlichen Dealer in Berlin-Marzahn fest Bei der Durchsuchung einer Wohnung in der Mehrower Allee entdeckten die Beamten Waffen, Drogen und Pyrotechnik. Gegen den Bewohner wurde Haftbefehl erlassen.

Tagesspiegel vor 1 Tag - Deutschland





Jérôme Boateng: München – Durchsuchung bei ehemaligen Bodyguards Beim Prozess in München gegen Jérôme Boateng fühlte sich eine Zeugin bedroht, weil sie von Bodyguards des Fußballers gefilmt wurde. Nun haben Ermittler...

Spiegel vor 6 Tagen - Top