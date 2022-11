11.11.2022 ( vor 2 Stunden )

Mit Wolf Schneider ist einer der bekanntesten Journalisten des Landes gestorben. Der Sprachexperte bildete Generationen von Medienschaffenden aus. Der bekannte Journalist und Sprachkritiker Wolf Schneider ist tot. Er starb am Freitag in Starnberg, wie seine Familie auf Anfrage mitteilte. Zunächst hatte "sueddeutsche.de" berichtet. Schneider, geboren in Erfurt, wurde 97 Jahre alt. Er leitete unt...