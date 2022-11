Honestly Concerned https://t.co/FNRH39SgsU Bitte Link anklicken für unseren Kommentar & den Originala... https://t.co/jPAzdluPaq vor 5 Tagen Jewish Community Wie sich der Verlag gegen Antisemitismuskritik am Stück «Vögel» wehrt: Nach der Absetzung des Theaterstücks «Vögel»… https://t.co/2mViH1pBfm vor 6 Tagen Jüdische Allgemeine Nach der Absetzung des Theaterstücks »Vögel« am Metropoltheater in München wehrt sich der Verlag der Autoren gegen… https://t.co/21gPFOsbXd vor 6 Tagen Rüsselsheimer Echo Verlag wehrt sich gegen Antisemitismuskritik an "Vögel" https://t.co/igW3y4K4uW vor 6 Tagen