01.12.2022 ( vor 15 Stunden )



Ein betrunkener Mann hat in einem Zug mit einer Schreckschusspistole hantiert und damit einen großen Polizeieinsatz in Oberbayern ausgelöst. Ein betrunkener Mann hat in einem Zug mit einer Schreckschusspistole hantiert und damit einen großen Polizeieinsatz in Oberbayern ausgelöst. 👓 Vollständige Meldung