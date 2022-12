Das Wochenende wird in Berlin und Brandenburg kühl und bedeckt. Mancherorts kann es graupeln oder schneien.

Wetter: Zum Wochenstart viele Wolken Die Woche startet mit vielen Wolken in Berlin und Brandenburg. Größtenteils bleibt es trocken, wie der Deutsche Wetterdienst am Montag mitteilte. Nur in der...

Berliner Morgenpost vor 1 Woche - Top