Die "Letzte Generation" hat am Morgen Flughäfen in München und Berlin blockiert. Die Aktivisten klebten sich auf den Rollfeldern fest.

Für diese Woche kündigt die "Letzte Generation" verstärkte Störaktionen an. Die vorbeugende Haft und hohe Geldstrafen in Bayern halten Aktivisten nicht davon...