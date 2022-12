08.12.2022 ( vor 6 Stunden )



Der Warntag macht sich am Donnerstag in ganz Augsburg bemerkbar – auf Mobiltelefonen, aber auch per Sirenengeheul. Welche Bilanz die Stadt zum Probealarm zieht. Der Warntag macht sich am Donnerstag in ganz Augsburg bemerkbar – auf Mobiltelefonen, aber auch per Sirenengeheul. Welche Bilanz die Stadt zum Probealarm zieht. 👓 Vollständige Meldung