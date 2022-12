Vorpommern-Rügen: Bus und Auto erfassen Radfahrer: Zwei Schwerverletzte Bei Unfällen in Stralsund und Ribnitz-Damgarten (Vorpommern-Rügen) sind am Dienstag zwei Radfahrer, darunter ein Kind, von Fahrzeugen angefahren und schwer...

abendblatt.de vor 3 Tagen - Top





Landkreis Rostock: Auto gerät in Gegenverkehr: Sechs Verletzte Sechs Menschen sind bei einem Zusammenstoß von zwei Autos in Gnoien (Landkreis Rostock) verletzt worden. Ein 28-Jähriger kam in der Nacht auf Samstag in den...

abendblatt.de vor 5 Tagen - Top