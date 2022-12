Quelle: euronews (auf Deutsch) - vor 20 Stunden



Skandal im Europäischen Parlament - wer ist Eva Kaili? 01:54 Eva Kaili ist der Name, der in Brüssel in aller Munde ist. Die griechische EU-Abgeordnete wurde am Freitag von der belgischen Polizei im Rahmen einer "großen Untersuchung" festgenommen und wegen "Beteiligung an einer kriminellen Vereinigung, Geldwäsche und Korruption" angeklagt.