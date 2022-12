Wetter morgen am 15. Dezember 2022: Es bleibt glatt auf den Straßen! Auch für morgen gibt es Unwetter-Warnungen für Deutschland. Der Deutsche Wetterdienst warnt vor Glatteis. So wird das Wetter am 15. Dezember 2022.

Augsburger Allgemeine vor 5 Tagen - Vermischtes