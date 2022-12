Scentless Apprentice Die Geophysikerin Dr. Giffey ordnet die Geschehnisse am Aquadom sachlich und wissenschaftlich fundiert ein. https://t.co/an6CQctdH8 vor 2 Stunden gadgetti del fiore RT @Tagesspiegel: „Regelrechter Tsunami“: #Giffey schildert immense Zerstörung am Berliner #Aquadom – Peta kündigt Anzeige an. https://t.co… vor 3 Stunden Snowy Carpender RT @Tagesspiegel: „Regelrechter Tsunami“: #Giffey schildert immense Zerstörung am Berliner #Aquadom – Peta kündigt Anzeige an. https://t.co… vor 3 Stunden Tagesspiegel „Regelrechter Tsunami“: #Giffey schildert immense Zerstörung am Berliner #Aquadom – Peta kündigt Anzeige an. https://t.co/1rPkRt21Ty vor 4 Stunden Ueberschriften „Regelrechter Tsunami“: Giffey schildert immense Zerstörung am Aquadom – Peta kündigt Anzeige an https://t.co/GuEumumPaD vor 4 Stunden