Freedom for Uyghur RT @uyghur_fighter: Australien nähert sich China an: Tauwetterpolitik im pazifischen Raum - Tagesspiegel https://t.co/PwVB7DNvpj vor 1 Stunde Uyghur Fighter Australien nähert sich China an: Tauwetterpolitik im pazifischen Raum - Tagesspiegel https://t.co/PwVB7DNvpj vor 2 Stunden Justice for Uyghurs - 🇨🇭Switzerland Australien nähert sich China an: Tauwetterpolitik im pazifischen Raum - Tagesspiegel https://t.co/ykKbek2s9j vor 2 Stunden