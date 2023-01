DDR-Rock: Rockgruppe City steht das letzte Mal auf der Bühne Eine der bekanntesten Bands mit Wurzeln in der DDR verabschiedet sich von der Bühne. Die Musiker von City geben am Freitagabend (20.00 Uhr) in ihrer Heimat...

Berliner Morgenpost vor 3 Tagen - Top