Patrick Nele 🇪🇺🇫🇷🇩🇪 RT @Tagesspiegel: Mehrere Verletzungen, beschädigte Trams und ein Balkonbrand: So verlief die #Silvesternacht in der #Brandenburger Landesh… vor 10 Minuten Tagesspiegel Mehrere Verletzungen, beschädigte Trams und ein Balkonbrand: So verlief die #Silvesternacht in der #Brandenburger L… https://t.co/aI9A3h3ltU vor 14 Minuten