Cityreport24 Diskussion um Böllerverbot in Berlin: Giffey kündigt nach Silvester-Randalen Konsequenzen an https://t.co/NpyIvk0wlM https://t.co/wfL4Ygekc5 vor 17 Stunden Lucy 🇪🇺 RT @saechsischeDE: Nahe #Leipzig kommt in der #Silvesternacht ein 17-Jähriger ums Leben. Andernorts werden Einsatzkräfte angegriffen. Nun w… vor 17 Stunden Stefan Schlachter ✚ Junge stirbt bei Böller-Unfall nahe Leipzig - Forderungen nach Böllerverbot https://t.co/8erXwRx2nX vor 19 Stunden sächsische.de Nahe #Leipzig kommt in der #Silvesternacht ein 17-Jähriger ums Leben. Andernorts werden Einsatzkräfte angegriffen.… https://t.co/NKIBkdQR5D vor 19 Stunden