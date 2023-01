02.01.2023 ( vor 3 Stunden )

Die Berliner Gewerkschaft der Polizei (GdP) hat ein Böller - und Raketenverbot für Privatleute gefordert. „Wir glauben nicht, dass die Bevölkerung in größeren Teilen an Silvester Pyrotechnik selbst zünden muss“, sagte GdP-Sprecher Benjamin Jendro am Montag der Deutschen Presse-Agentur.