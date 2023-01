04.01.2023 ( vor 4 Stunden )



Nachdem in der Silvesternacht in Nürnberg vier Polizisten und ein Passant von einem Böller verletzt wurden, erhoffen sich Ermittler Hinweise von Videoaufnahmen.