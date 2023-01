Phil RT @SkySportDE: Der FC Bayern steht vor der Verpflichtung von Daley Blind. Wie die niederländische Zeitung De Telegraaf am Donnerstag ber… vor 2 Stunden Schwarzwälder Bote Trägt Daley Blind bald das Trikot des FC Bayern? Der Niederländer könnte einen Franzosen bei den Münchnern ersetzen. https://t.co/kVOCfkn1oT vor 2 Stunden Westdeutsche Zeitung Bericht: FC Bayern vor Verpflichtung von Daley Blind https://t.co/tMOydzFoxc https://t.co/4Lh4UKD49o vor 2 Stunden #Europapokalsieger2020 🏆 🔴⚪ RT @SkySportDE: Der FC Bayern steht vor der Verpflichtung von Daley Blind. Wie die niederländische Zeitung De Telegraaf am Donnerstag ber… vor 2 Stunden Sky Sport Der FC Bayern steht vor der Verpflichtung von Daley Blind. Wie die niederländische Zeitung De Telegraaf am Donner… https://t.co/b0AnDP4rTI vor 2 Stunden 🏛️ PoliKonFz 🏛️ 🔶 Fußball: Bericht: FC Bayern vor Verpflichtung von Daley Blind 🔸 None https://t.co/lVsG2afdba vor 3 Stunden