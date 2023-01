Verkehr: Auto fährt Radfahrer an: Lebensgefährlich verletzt

ZEIT Online vor 14 Stunden - Top





Verkehr: Betrunkener Radfahrer stürzt in Lübeck vor Auto Ein betrunkener Radfahrer hat in Lübeck einen Verkehrsunfall verursacht und ist dabei leicht verletzt worden. Der 41-Jährige war am Donnerstagabend beim...

abendblatt.de vor 3 Tagen - Top





Unfall: Betrunkener Radfahrer fährt vor Auto: Leicht verletzt Ein 41 Jahre alter Radfahrer ist betrunken von einem Grundstück auf die Straße vor das Auto einer 48-Jährigen gefahren. Trotz Notbremsung sei sie nicht mehr...

abendblatt.de vor 4 Tagen - Top



In Berlin-Spandau: Radfahrer an Ampel von Auto angefahren und schwer verletzt Ersten Erkenntnissen nach hatte der Autofahrer grün. Das Opfer wurde bei dem Unfall auf dem Falkenseer Damm schwer am Kopf verletzt und in eine Klinik gebracht.

Tagesspiegel vor 6 Tagen - Deutschland