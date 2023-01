09.01.2023 ( vor 4 Stunden )

Hertha BSC hat sein erstes Testspiel des Jahres wie erwartet problemlos gewonnen. Der Berliner Fußball-Bundesligist setzte sich am Sonntag gegen den Club de Lyon FC aus Orlando mit 3:0 (2:0) durch. Auf dem Gelände der IMG Academy in Bradenton erzielten Myziane Maolida per Foulelfmeter (23. Minute) und Kevin-Prince Boateng (31.) als Vertreter des im Trainingslager fehlenden Kapitäns Marvin Plattenhardt die Tore vor der Pause.