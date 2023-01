10.01.2023 ( vor 4 Stunden )



Der Vorstoß aus der Bundespolitik, das sogenannte Containern nicht mehr zu bestrafen, stößt auf Zustimmung in Niedersachsen und Bremen. „Wer Nahrungsmittel rettet und sich dabei nicht gewaltsam Zugang zu den Containern von Supermärkten verschafft, sollte künftig straffrei sein“, sagte Christian Schroeder, Grünen-Verbraucherschutzpolitiker am Dienstag. Containern unter Strafe zu stellen, gehe völlig an der gesellschaftlichen Realität vorbei. 👓 Vollständige Meldung