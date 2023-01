17.01.2023 ( vor 13 Stunden )

Stürmer Robert Glatzel spürt keinen besonderen Druck als Torjäger im Kampf des Hamburger SV um den Aufstieg in die Fußball-Bundesliga. „Ich würde es nicht Druck, sondern Verantwortung nennen“, sagte der 29-Jährige der “Bild“ (Dienstag) im Trainingslager in Sotogrande. Er wisse, „dass ich als Führungsspieler vorangehen muss. Ich weiß, dass auf mich geschaut wird.“ Das gehöre dazu, wenn man bei so einem großen Verein spielen wolle. „Ich nehme es an. Es belastet mich nicht.“