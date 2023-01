17.01.2023 ( vor 10 Stunden )

Ein 80 Jahre alter Radfahrer ist in Berlin-Rudow von einem Auto angefahren und schwer verletzt worden. Der Senior wurden mit schweren Kopfverletzungen zur stationären Behandlung in eine Klinik gebracht, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte ermittelt nach der Unfallursache.