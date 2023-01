20.01.2023 ( vor 15 Stunden )



Ohne Beschneiung geht in vielen deutschen Skigebieten nichts mehr. In dieser Saison aber war es teils so warm, dass selbst Schneekanonen nicht laufen konnten. Jetzt greifen manche zu einer anderen Lösung. Ohne Beschneiung geht in vielen deutschen Skigebieten nichts mehr. In dieser Saison aber war es teils so warm, dass selbst Schneekanonen nicht laufen konnten. Jetzt greifen manche zu einer anderen Lösung. 👓 Vollständige Meldung