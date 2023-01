26.01.2023 ( vor 2 Stunden )



Hüte, Mützen und Caps sind oft Hingucker und schön wärmend. Doch man kommuniziert auch mit dem, was man sich aufs Haupt setzt. Eine Schau im Bayerischen Nationalmuseum in München zeigt dies. Hüte, Mützen und Caps sind oft Hingucker und schön wärmend. Doch man kommuniziert auch mit dem, was man sich aufs Haupt setzt. Eine Schau im Bayerischen Nationalmuseum in München zeigt dies. 👓 Vollständige Meldung