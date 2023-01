26.01.2023 ( vor 1 Stunde )

Für das Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg sucht die Bezirksverordnetenversammlung (BVV) in Lichtenberg ehrenamtliche Richterinnen und Richter . Interessierte, die mindestens 25 Jahre alt sind und in Berlin ihren Wohnsitz haben, können eine Bewerbung bis zum 3. März an die BVV schicken, wie das zuständige Bezirksamt am Donnerstag mitteilte. Die Wahl erfolgt demnach für die Amtsperiode vom 19. August 2023 bis 18. August 2028.