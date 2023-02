Zwei Mainzer fliegen vom Platz: Debütant führt FC Bayern druckvoll aus Ergebniskrise Erst sieht Mainz-Coach Bo Svensson die Rote Karte, dann setzt ein Joker den Schlusspunkt: Der FC Bayern befreit sich offensivstark aus dem Restart-Trott und...

n-tv.de vor 2 Tagen - Welt





Wetter in Bayern am Donnerstag (1. Februar 2023): Auf Sturm folgt Regen Das Wetter in Bayern bleibt auch morgen, 2. Februar 2023, windig. Es soll Regen geben und in den Höhenlagen Schnee. Die Temperaturen fallen eher mild aus. Die...

Augsburger Allgemeine vor 3 Tagen - Vermischtes