01.02.2023 ( vor 4 Stunden )



Vom Münchner Rathaus bis zur Festung Marienberg in Würzburg bleiben unzählige historische Gebäude im Freistaat nachts dunkel. Auch in Büros, Schulen und Schwimmbädern spüren die Menschen, dass Vom Münchner Rathaus bis zur Festung Marienberg in Würzburg bleiben unzählige historische Gebäude im Freistaat nachts dunkel. Auch in Büros, Schulen und Schwimmbädern spüren die Menschen, dass Energie knapp geworden ist. 👓 Vollständige Meldung