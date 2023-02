01.02.2023 ( vor 15 Stunden )



So ungefähr haben Wissenschaftler bereits gewusst, wie die alten Ägypter damals ihre Toten mumifizierten. Aber nun ist einem Forscherteam ein tiefer Einblick in das "Chemielabor" der damaligen Experten gelungen. Mit überraschenden Ergebnissen.